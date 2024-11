Le concert « Licked Live in NYC » des Rolling Stones rediffusé sur Culturebox mercredi 6 novembre 2024

Mercredi 6 novembre 2024 à 21:00, Culturebox rediffusera le concert « Licked Live in NYC » des Rolling Stones capté au Madison Square Garden à New York en 2003.

Pour célébrer leur 40ème anniversaire, les Rolling Stones ont entamé en 2002 et 2003 un tour mondial de 117 concerts dans divers théâtres, arènes et stades, devenant l'une des tournées les plus lucratives de l'histoire avec plus de 300 millions de dollars de recettes.

Ce spectacle capture donc leur performance de janvier 2003 au Madison Square Garden à New York et inclut notamment une apparition de Sheryl Crow sur « Honky Tonk Women ».

Licked Live In NYC comprend également des interprétations inédites de "Start Me Up", "Tumbling Dice", "Gimme Shelter", ou encore "Sympathy For The Devil"...