"Le meilleur pâtissier" jeudi 7 novembre sur M6 : Scream à la crème !

Jeudi 7 novembre 2024 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot présentera le 5ème numéro de la 13ème saison du "Meilleur pâtissier". Voici ce qui attend cette semaine les 9 pâtissiers amateurs en compétition.

Pour la 5ème semaine du concours, préparez-vous à vous régaler tout en frissonnant de terreur !

En première partie de soirée :

L’épreuve créative • Gourmand-croquant-terrifiant

Vampires, clown diabolique, fantômes et autres monstres : les pâtissiers vont devoir réaliser en gâteau les bustes des personnages les plus effrayants qui soient !

L’épreuve technique • Le gâteau ensanglanté, avec Chiara Serpaggi

Les pâtissiers vont devoir reproduire un gâteau devenu mythique sur internet : le « Gâteau ensanglanté » du clip de Taylor Swift ! Aux pâtissiers de faire le plus épuré des cœurs d’où coulera le sang, ou plutôt un délicieux coulis de fruit rouge ! La cheffe pâtissière Chiara Serpaggi, star des réseaux sociaux, partagera ses trucs et astuces pour réussir ce gâteau.

L’épreuve surprise • Revisiter un grand classique en gâteau totalement noir



Les pâtissiers qui vont devoir revisiter un grand classique de la pâtisserie de leur choix en gâteau totalement noir… comme les ténèbres ! Paris-brest noir, Tatin-noire, Baba-noir ou Charlotte-noir : le plus sombre et le plus gourmand de ces gâteaux remportera le cup cake d’or, synonyme d’immunité !

En seconde partie de soirée :

Le meilleur pâtissier : qui réintégrera la tente ?

Les deux pâtissiers en lice vont s’attaquer à une des techniques les plus incontournables de la pâtisserie : le macaronage !

Noémie et Mohamed vont tout leur expliquer afin de réussir à coup sûr ce grand classique : le macaron ! Et pour prolonger l'ambiance d'horreur de la semaine, les pâtissiers devront en réaliser 13, chiffre maudit, aux visuels horrifiques !

Sans oublier les meilleurs moments des 12 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine !

Qui saura saisir sa dernière chance ? Qui réintégrera la tente ?