"L'oeil du tigre" de Thomas Ngijol diffusé sur C8 vendredi 8 novembre 2024 (vidéo)

Vendredi 8 novembre 2024 à 21:20, C8 diffusera "L’œil du tigre", un spectacle drôle, touchant et émouvant de Thomas Ngijol capté en 2022.

Thomas Ngijol pose un regard lucide et drôle sur une France post-Covid, passant en revue violences policières, pauvreté, sexisme et racisme ambiants, mais aussi sa nouvelle vie de bobo, mari et père de quatre filles.

Un spectacle en forme de retour gagnant : loin de la course à la vanne et à l’efficacité du stand-up, Thomas Ngijol prend son temps, installe une ambiance et lâche les uppercuts, comme un boxeur qui remonterait sur le ring après des années d’absence.

Le titre, référence au film ROCKY 3, n’est d’ailleurs pas un hasard.