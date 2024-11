La pièce "Contes et légendes" de Joël Pommerat diffusée sur Culturebox dimanche 10 novembre 2024.

Dimanche 10 novembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera la pièce "Contes et légendes" de Joël Pommerat captée au Théâtre de la Porte Saint-Martin.

Alors que l'intelligence artificielle interroge, inquiète ou surprend, Joël Pommerat questionne notre rapport aux nouvelles technologies. Il met en scène une pièce de théâtre qui amène avec brio un regard sur la construction de soi et le mythe de la créature artificielle.

Contes et légendes est une fiction documentaire d’anticipation sur la construction de soi à l’adolescence et le mythe de la créature artificielle. Joël Pommerat met en scène un monde légèrement futuriste dans lequel humains et robots sociaux cohabiteraient.

À travers une constellation d’instants sensibles et drôles, Contes et légendes donne à éprouver les ambiguïtés de ces différents modes d’existence et de vérité.