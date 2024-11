La pièce de théâtre "Courgette" diffusée sur Culturebox dimanche 17 novembre 2024

À l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant du 20 novembre, Culturebox s’engage et propose dimanche 17 novembre 2024 à partir de 21:00 une soirée spéciale avec deux pièces de théâtre sur des sujets de société essentiels.

21:00 Courgette

Après le film d'animation nommé aux Oscars Ma vie de Courgette, le roman de Gilles Paris Autobiographie d’une Courgette devient une pièce de théâtre remplie d’émotions, Courgette, 7 fois nominée aux Molières 2024. La comédienne Vanessa Cailhol remporte le Molière de la comédienne de Théâtre Public pour son interprétation de deux personnages dans la pièce.

À la suite d’un accident familial, Icare, alias Courgette, se retrouve dans un « foyer pour enfants écorchés » où il rencontre Simon, Ahmed et la mystérieuse Camille. Là où le jeu et la poésie deviennent une nécessité, ils vont apprendre à se construire, à « s’élever » et à « recoudre » leur cœur… Et puis il y a Raymond, le gendarme, qui va peu à peu endosser le rôle de père de substitution, et qui, grâce à Courgette, va aussi reprendre goût à la vie. Rencontrer autrui devient la possibilité d’un espoir, hors de tout déterminisme, en faisant preuve de résilience.

Une pièce adaptée par Pamela Ravassard et Garlan Le Martelot captée au Théâtre Tristan Bernard.

22:30 Les Chatouilles (ou la danse de la colère)

Quand la danse prend le pas sur l'indicible.

C'est l'histoire d'Odette. Une petite fille dont l'enfance a été volée par un « ami de la famille ».

Une jeune fille qui cherche des réponses à ses questions et les trouve progressivement avec son corps. Quand les mots ne suffisent plus, la danse est son moyen de survie. À travers une galerie de personnages entre rires et émotions imaginés par Andréa Bescond et une mise en scène subtile d'Éric Métayer, les mots et la danse s'entremêlent et permettent à Déborah Moreau d'emporter le spectateur dans un grand-huit émotionnel.

Après cinq années de triomphe, de nombreuses récompenses, dont le Molière du Seul(e) en scène 2016 et deux César 2019 pour son adaptation cinématographique, Les chatouilles ou la danse de la colère d’Andréa Bescond est une pièce nécessaire et toujours d'actualité.