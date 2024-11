"Une famille en Or" : le match France / Belgique des humoristes, les invités de Camille Combal sur TF1

Mardi 19 novembre 2024 à 23:20 sur TF1, Camille Combal présentera un nouveau numéro du jeu "Une famille en or" dans lequel les humoristes de France et de Belgique vont s'affronter.

Sur le plateau d’Une Famille en Or, vont s’affronter les humoristes des deux plus grands rivaux de l’Europe : La France et La Belgique.

Depuis des décennies, ces deux pays s'affrontent dans quasi toutes les disciplines… Et on ne va pas se mentir, c’est souvent la France qui gagne ! Qu’en sera-t-il face aux questions de Camille Combal ?

Au programme : de la mauvaise foi, des fous rires, des vannes, des magnétos surprises, des rebondissements et un dénouement légendaire.

Et pour la 1ère fois dans l’histoire du jeu, certaines questions ont été soumises à un panel de 100 Belges !

Ce duel franco-belge sera arbitré par le franco-français (mais néanmoins objectif) Camille Combal. Arbitre assermenté par… TF1.

D’un côté : La Famille Belgique avec Virginie Hocq en capitaine entourée des humoristes Alex Vizorek et GuiHome et du comédien Kody.

Face à eux : La Famille France avec sa capitaine Anne Depétrini, Bruno Sanches, Isabelle Vitari et l'humoriste Tareek.

Ces deux équipes vont avoir la lourde tâche de faire triompher leur pays et mettre fin à une rivalité historique ! Et surtout de récolter un maximum d’argent au profit de l'Association Rêves qui a pour mission d'exaucer le Rêve des enfants et adolescents malades.