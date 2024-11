"The cerveau : qui sera le plus grand cerveau de la télé-réalité ?" sur W9 à partir du lundi 9 décembre 2024

À suivre du lundi au vendredi à 19:50 sur W9 à partir du 9 décembre 2024, "The cerveau : qui sera le plus grand cerveau de la télé-réalité ?" un jeu avec 18 personnalités de la télé-réalité qui vont mettre leur intelligence à l’épreuve dans d’une grande compétition

Dans le cadre prestigieux de l’Académie du Cerveau, située au coeur de la Cité internationale universitaire de Paris, une éminente doyenne va accueillir 18 personnalités de la téléréalité pour mettre leur intelligence à l’épreuve lors d’une grande compétition !

Répartis en deux équipes Alpha et Beta, les candidats devront se creuser les méninges, échafauder des stratégies et former des alliances pour gagner les tests qui leur seront imposés. L’intelligence sera leur seul atout pour survivre et s’affronter lors de tests de logique, de mémoire, de culture générale et d’orthographe, les repoussant bien au-delà de leurs zones de confort habituelles. Et qui sait ? Les plus malins tireront peut-être leur épingle du jeu…

Mais attention, dans ce sanctuaire du savoir, tout faux-pas sera sévèrement sanctionné par le « vérificateur », implacable arbitre qui ne laissera aucune erreur impunie. Ainsi, chaque semaine, l’équipe qui perdra le jeu, devra sacrifier l’un des siens qui risquera de quitter la compétition lors des duels éliminatoires. Entre quizz de culture ou de logique, alliances secrètes et stratégies assumées, seuls les plus brillants, et les plus rusés, parviendront à déjouer les pièges de cette compétition. Et plus encore, partagez avec eux de véritables fous rires et moments de génie inoubliables.

Les cycles du jeu

Le Jeu des Cerveaux

Le Jeu des Cerveaux a lieu pour déterminer les trois meilleurs candidats qui deviennent alors les Cerveaux pour le cycle en cours. Ainsi ils pourront choisir leur équipe d’Alpha pour se confronter aux Béta lors de la confrontation.

La Confrontation

Les deux équipes s’affrontent ensuite dans une série de défis intellectuels, incluant des énigmes logiques, la recherche de l’intrus, des épreuves de mémoire, de culture générale, des problèmes spatio-temporels, etc. Les défis se déroulent dans la grande salle, sous l’oeil attentif et sévère de la doyenne ! Et attention, chaque mauvaise réponse sera sanctionnée par le vérificateur ! En effet lors de la confrontation, les Alpha et les Béta désignent chacun un de leur membre pour prendre place dans le vérificateur. Celui-ci ne pourra pas donner de réponse et surtout, en cas d’erreur de son équipe, il se retrouvera alors face à une sanction implacable : trappe au plafond libérant des insectes, bac d’eau glacée, ou encore lance-peinture !

Les Cérémonies de Votes

Chaque joueur possède un vote et lors de la cérémonie, il désigne un membre de l’équipe perdante qu’il souhaite envoyer en duel éliminatoire.

Les Duels Éliminatoires

À la suite des votes, le joueur qui a eu le plus de votes contre lui devra passer par le duel éliminatoire. Mais attention, il pourra choisir qui il affrontera dans ce duel. Ce dernier se déroule en trois manches maximum (deux manches gagnantes). Les candidats s’affrontent sur des défis révélant des jeux différents à chaque manche.

La Grande Finale

Les cinq derniers candidats s’engagent dans une course énigmatique à travers Paris pour tenter de décrocher le Cerveau d’Or. Sur une péniche amarrée au pied de la tour Eiffel, les candidats vont avoir, le temps d’un voyage fluvial sur la Seine, pour s’affronter en quatre étapes éliminatoires, jusqu’à ce qu’il ne reste que deux candidats. Ces deux finalistes se défieront sur le perron de l’université pour le Duel Ultime lors duquel une dernière énigme couronnera le plus Grand cerveau de la téléréalité et attribuera le titre de Cerveau d’Or.

Le casting