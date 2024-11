"Nos voix pour toutes" : un grand show solidaire pour les droits des femmes sur TMC le 11 décembre, les artistes présents

Mercredi 11 décembre 2024 à 21:25, TMC aura le plaisir d’offrir à ses téléspectateurs "Nos Voix pour Toutes", le grand show solidaire pour les droits des femmes organisé par la Fondation des Femmes.

Une programmation exceptionnelle pour ce grand show solidaire qui se tient le 27 novembre à l'Adidas Arena en présence de 6 000 personnes.

Des artistes de renom réunis pour la première fois autour de la cause des femmes : Anne Sila, Camelia Jordana, Christophe Willem, Claudia Tagbo, Emma Peters, Lara Fabian, Lio, Lorie, Nej', Nolwenn Leroy, Rahim Redcar, Suzane, Vitaa, Amir, Angélique Kidjo, Axelle Saint-Cirel, Bilal Hassani, Camille Lellouche, Catherine Ringer, Gaëtan Roussel, Hatik, Jeanne Cherhal, Jenifer, Santa, Sofiane Pamart, Solann, Yael Naim…

Dans un véritable appel à la solidarité, ces artistes engagés uniront leurs voix pour offrir au public des interprétations inédites des titres les plus emblématiques liés aux droits des femmes. L’objectif : célébrer en musique les femmes et leurs droits, tout en plaçant au cœur de la scène leurs combats pour l’égalité et la fin des violences.

Un grand show unique, sublimé par la collaboration artistique prestigieuse de Julie Gayet, marraine de la Fondation des Femmes, Fanny Herrero, scénariste et Marion Motin, danseuse, metteuse en scène et chorégraphe.

Ce concert, présenté par Muriel Robin et Anne Le Nen, organisé en partenariat avec le Groupe TF1, L'Oréal Paris et l’Adidas Arena, avec le soutien du Crédit Mutuel, vise à mobiliser le public contre les violences faites aux femmes. Une soirée placée sous le signe de la solidarité puisque tous les bénéfices seront reversés à des associations de terrain qui, chaque jour, accompagnent des femmes victimes de violences.

Lles fonds collectés financeront la lutte contre les violences faites aux femmes.