"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 24 novembre 2024 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 24 novembre 2024 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Cette semaine, Frédéric Lopez célèbrera en grande pompe la 50ème édition de son émission phare, "Un dimanche à la campagne".

Pour cette occasion spéciale, il recevra trois figures incontournables du paysage culturel français : Dany Boon, humoriste et réalisateur de films à succès, Kendji Girac, chanteur aux multiples disques de platine, et Virginie Grimaldi, l’auteure à succès adorée par des millions de lecteurs. Ces trois personnalités se prêteront au jeu de la confidence dans le cadre bucolique et chaleureux qui a fait le succès de l’émission.

Dany Boon, célèbre pour ses films à succès comme Bienvenue chez les Ch’tis et Radin !, est l’un des rois incontestés du box-office français. Acteur et réalisateur, il a marqué plusieurs générations par son humour, mais aussi par sa sincérité et sa capacité à toucher le cœur du public.Tout ce qu’il touche semble se transformer en or, pourtant c’était loin d’être gagné pour ce petit garçon d’Armentières qui a grandi dans un milieu très modeste et qui a longtemps subi le rejet. Durant cette émission, Dany Boon partagera des moments d’introspection, mais aussi des anecdotes drôles et touchantes sur sa carrière et sa vie.

Kendji Girac, prodige de la chanson révélé par The Voice en 2014, est devenu en quelques années une figure incontournable de la scène musicale française avec plus de cinq millions de disques vendus. Avec ses influences gitanes, Kendji enchaîne les succès depuis son premier album. Lors de ce Dimanche à la campagne, il reviendra sur son parcours fulgurant, ses racines, et dévoilera des aspects plus intimes de sa vie. Il nous racontera le parcours de ce petit garçon qui apprend à chanter et jouer de la guitare dès l’âge de 8 ans au sein de sa communauté gitane et qui se retrouve propulsé soudainement sous les projecteurs à tout juste 17 ans.

Virginie Grimaldi, auteure à succès, a conquis le cœur des lecteurs avec des romans tels que Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie et Quand nos souvenirs viendront danser. Ses récits, pleins de douceur et d’humanité, explorent des thèmes profonds comme la famille, l’amour et la résilience. Durant cette émission, elle partagera ses sources d’inspiration et les moments qui ont forgé son parcours littéraire.