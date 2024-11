"Les enfants de la télé" fêtent leurs 30 ans samedi 23 novembre sur France 2, les invités de Laurence Boccolini

Samedi 23 novembre 2024 à 21:10, Laurence Boccolini fêtera les 30 ans de l'émission "Les enfants de la télé" avec les images les plus marquantes de l'histoire de la télévision.

A l’occasion de ce prime inédit, Laurence Boccolini recevra de nombreux invités : Elie Semoun et Michèle Bernier, déjà présents lors de la toute première émission, ont répondu à l’appel 30 ans après !

Hélène Ségara, Booder, Bruno Solo, Jeanfi Janssens et Liane Foly, personnalités incontournables du programme, seront également de la partie.

C’est avec rires et nostalgie qu’ils se remémoreront, à travers un TOP 30, les images les plus marquantes de l’histoire de la télévision et des Enfants de la Télé !

Tout au long de la soirée, Laurence Boccolini vous fera revivre avec humour les émissions cultes de la télévision française, notamment Le Maillon Faible, La Fureur du samedi soir, Y’a que la vérité qui compte… avec Denise Fabre, Thierry Ardisson, Pascal Bataille et Laurent Fontaine.