La pièce "Femmes en colère" rediffusée sur Culturebox dimanche 24 novembre 2024

Dimanche 24 novembre 2024 à 21:00, Culturebox rediffusera "Femmes en colère", une pièce tirée du roman de Mathieu Menegaux captée au Théâtre de la Pépinière.

Une cour d'assises, de nos jours. À l'heure des délibérations, trois magistrats et six jurés populaires tiennent entre leurs mains le destin d'une femme. Une femme qui a avoué son crime, et qui pourtant réclame justice.

Neuf hommes et femmes en colère vont devoir choisir entre punition et pardon.

Une pièce tirée du roman à succès de Mathieu Menegaux, l'auteur triplement primé, publié chez Grasset et deux fois adapté pour France Télévisions.

Avec : Lisa Martino, Gilles Kneusé, Hugo Lebreton, Nathalie Boutefeu, Fabrice de La Villehervé, Sophie Artur, Clément Koch, Magali Lange, Aude Thirion et Béatrice Michel.