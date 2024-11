"Le meilleur pâtissier" jeudi 28 novembre sur M6 : Sales gosses ! (vidéo)

Jeudi 28 novembre 2024 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot présentera le 8ème numéro de la 13ème saison du "Meilleur pâtissier". Voici ce qui attend cette semaine les 6 pâtissiers amateurs en compétition.

Les 6 pâtissiers amateurs encore en lice s’apprêtent à voyager dans le temps et à revivre la meilleure période de leur vie : c’est « retour en enfance » sous la tente du Meilleur pâtissier !

En première partie de soirée :

L’épreuve créative • La maison de poupée en gâteau

Chacun devra répliquer sa chambre d’enfant… en gâteau ! Toutes les chambres seront ensuite assemblées dans la « Maison de poupée LMP » ! Fan de foot ou de Beyoncé, bien rangée ou désordonnée, emplie de jouets ou de livres : les pâtissiers devront redonner vie à leur chambre en pensant à chaque détail, pourvu que ce soit fidèle à leur souvenir, et que ce soit bon !

L’épreuve technique • L’incroyable « chien ballon en chocolat » de la cheffe Jade Genin



Les pâtissiers vont devoir réaliser un chien ballon comme ceux que l’on gonfle pour les enfants aux fêtes foraines ou aux kermesses, à la différence près que ce chien-là sera entièrement en chocolat ! Et son corps renfermera un délicieux gâteaux chocolat et noix de macadamia ! Le « chien ballon en chocolat », un dessert unique conçu par la grande cheffe pâtissière Jade Genin.

L’épreuve surprise • Des gâteaux trompe l’œil de légumes pour des invités sans pitié



Choux de Bruxelles, épinards, betterave ou brocolis sont les aliments bêtes noires des enfants ! Aux pâtissiers de réaliser l’un de ces aliments en trompe l’œil afin de bluffer et de régaler un jury constitué de Cyril, Mercotte et d’une classe d’enfants très exigeants ! Parviendront-ils à leur faire aimer ces aliments peu populaires auprès des plus jeunes ? À la clef pour la meilleure création : le fameux cup cake d’or.

Qui remportera l’immunité et décrochera le tablier bleu ? Et qui quittera malheureusement la tente ?

En seconde partie de soirée :

Le meilleur pâtissier : qui réintégrera la tente ?

Les deux pâtissiers en lice vont devoir s’attaquer à une technique pâtissière incontournable pour qui veut sublimer un entremets : le glaçage miroir ! Noëmie et Mohamed vont tout leur expliquer sur sa préparation délicate et son utilisation minutieuse, afin de donner un effet waouh à leurs entremets !

Sans oublier les meilleurs moments des 12 saisons du concours ainsi que les coulisses et les inédits de la semaine !

Qui saura saisir sa dernière chance ? Qui réintégrera la tente ?