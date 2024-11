"N'oubliez pas les paroles" : un nouveau décor pour la 7000ème diffusée le 16 décembre 2024 sur France 2

Lundi 16 décembre 2024 à 18:40 sur France 2, Nagui fêtera la 7.000ème de "N'oubliez pas les paroles" et inaugurera pour l'occasion un tout nouveau décor plus spectaculaire.

7000 épisodes de succès, de rires et de frissons !

Pour ce 7000ème épisode, préparez-vous à un évènement de taille : un nouveau décor plus spectaculaire, plus impressionnant, plus dynamique, plus moderne – bref, France 2 vous promet une ambiance qui va vous en mettre plein les yeux et les oreilles.

Depuis 17 ans, N’oubliez pas les paroles, ce sont des moments inoubliables, parfois cultes, des fous rires, des moments d’émotion et une connexion magique entre Nagui et les candidats venus tenter leur chance. Et si des millions de fans répondent présents soir après soir, c’est bien grâce à cette recette explosive de bonne humeur, d’émotion et de suspens.

L’émission est devenue un rendez-vous sacré où la France entière se retrouve pour chanter à tue-tête, applaudir les Maestros et savourer l’ambiance de fête.

D’ailleurs, que serait N’oubliez pas les paroles sans son équipe en or ? Les Zikos, sous la direction d’Olivier Reine avec la pétillante Magali Ripoll, le charismatique Fabien Haimovici et tous les autres, qui mettent le feu à chaque note, les pics de Cruella, sans oublier les ambianceurs de choc qui font vibrer et booster le plateau !

Au fil des ans, des candidats mémorables ont écrit la légende de l’émission : des pionniers aux stars incontestées comme Margaux, Kevin ou plus récemment Laurens. Mais de nouveaux talents continuent d’émerger et de surprendre, comme Coline, fraîchement entrée dans le panthéon des Maestros avec une énergie et une fraîcheur incroyable.

7000 épisodes… et ce n’est pas fini ! N’oubliez pas les paroles, c’est un spectacle en perpétuel mouvement, son décor aussi sera en mouvement prêt à secouer la routine de vos débuts de soirée. Promis, la musique, l’ambiance survoltée et les moments inoubliables, ça ne changera pas !