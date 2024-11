Téléthon : lancement de la 38ème édition vendredi 29 novembre sur France 2 à 18:45

Le marathon de l’espoir et de la solidarité repart pour une 38ème édition ! Vendredi 29 novembre à 18:45 sur France 2, Sophie Davant et Nagui donneront le coup d'envoi des 30 heures de mobilisation du Téléthon.

Objectif de ce Téléthon : s’unir tous ensemble pour combattre la maladie.

Sophie Davant et Nagui sont prêts à lancer des festivités plus colorées et pop que jamais.

Autour du parrain de cette édition 2024, Mika, ils remettront le compteur de la solidarité à zéro. Coup d’envoi de ce marathon où la star sera le témoin du récit des familles, des avancées de la recherche et de la mobilisation sans faille de milliers de bénévoles.

Au cœur de la légendaire guinguette du Téléthon, familles, artistes, bénévoles, partenaires… fêteront et danseront à l’unisson dans des rythmes endiablés. Les plus gourmands se régaleront aux foodtrucks.

Le combat contre la maladie prendra forme également à travers la mobilisation des bénévoles partout en France avec quatre villes ambassadrices : Avesnes-sur-Helpe, Bonifacio, Firminy et Quimper.

Quant à Laura Tenoudji, elle continuera d’en faire rêver plus d’un avec la Grande Tombola solidaire. Chacun pourra tenter sa chance, en achetant un ticket de 10 euros. À la clé, des expériences et des lots uniques offerts par des artistes, chanteurs et sportifs. Attention, certains gagnants seront tirés en direct.

Objectif : bâtir ensemble un avenir meilleur pour les malades.