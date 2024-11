Tous en scène pour le Téléthon, vendredi 29 novembre 2024 sur France 3 avec Sophie Davant & Cyril Féraud

Vendredi soir sur France 3, les téléspectateurs entreront dans la danse pour le Téléthon !

Autour du parrain, Mika, le plateau se parera des feux de Broadway pour inviter le public à un grand bal populaire.

Sophie Davant et Cyril Féraud donneront le rythme d’une émission ponctuée d’émotion et de spectacles. Tout au long de la soirée, aux côtés des chercheurs et des familles, ils mettront en lumière les bâtisseurs de la médecine de demain et l’urgence de continuer à se mobiliser pour ceux qui attendent un traitement.

Dans des reportages, les journalistes Émilie Tran Nguyen, Julian Bugier et la « grand reporter » Stéphanie Perez partageront des moments de vie des malades. Ils viendront également témoigner sur le plateau.

Sur la scène, place aux shows, avec les plus grandes comédies musicales, les acrobaties du Cirque Phénix, la malice de Gus l’illusionniste ou un medley déjanté du spectacle culte des Franglaises. Et à la Galerie, Laura Tenoudji tirera au sort les lots de la Grande Tombola.

Les villes d’Avesnes-sur-Helpe, Bonifacio, Firminy et Quimper s’affronteront en duplex dans un jeu XXL aux défis musclés, ludiques et loufoques, entre tradition et modernité.

Sous les lampions de la Guinguette, un grand bal populaire battra son plein dans une ambiance festive à l’image de l’incroyable mobilisation des Français pour le Téléthon.