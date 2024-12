"Une famille en Or" : Spéciale Jeux Olympiques mardi 3 décembre, les invités de Camille Combal sur TF1

Mardi 3 décembre 2024 à 23:45 sur TF1, Camille Combal présentera un nouveau numéro du jeu "Une famille en Or". Cette semaine, le plateau se transforme en Stade Olympique !

Après nous avoir fait vibrer tout l’été au rythme de leurs performances et après avoir tout subi, tout affronté, nos champions ont accepté de se confronter à un ultime défi : les questions de Camille Combal.

Ils sont à l’aise dans un bassin, sur un ring, un tatami mais le seront-ils autant face au buzzer d’Une Famille en Or !

Deux familles de champions olympiques vont s’affronter :

D’un côté, la Famille des Médaillés 2024 avec sa capitaine, triple médaillée d’or olympique au judo Clarisse Agbegnenou, la médaillée d’or en escrime Manon Apithy-Brunet, le vice-champion olympique de BMX Sylvain André et enfin le gymnaste Samir Ait Said !

Face à eux, la Famille des Légendes Françaises ! Une famille composée à 100% de médaillés d’or français menée par sa capitaine double médaillée d’Or et ancienne ministre des Sports Laura Flessel, la championne olympique de boxe en 2016 à Rio, Estelle Mossely, le médaillé d’or aux JO de Sydney 2000 Brahim Asloum et enfin le champion olympique de karaté en 2021 à Tokyo Steven Da Costa.

Après avoir gagné toutes ces médailles, ils ont maintenant un objectif : remporter les 100 000 euros au profit de l’Association SOS PREMA dont Clarisse Agbegnenou est la marraine.

Au programme de cette soirée, de vrais compétiteurs qui détestent perdre, un énorme suspense et un tournoi de tennis de table mémorable !

Avec la participation exclusive de Nelson Monfort aux commentaires.