"Les rois des colis perdus" avec Julien Cohen et William Mourrière sur 6ter jeudi 5 décembre 2024 (vidéo)

À découvrir jeudi 5 décembre 2024 à 21:10 sur 6ter, "Les rois des colis perdus", un nouveau divertissement présenté par par Julien Cohen et William Mourrière.

Avec l’explosion des plateformes de commandes en ligne, chaque année, ce sont plus de 150 milliards de colis qui sont expédiés partout dans le monde. Mais voilà, tout ne se passe pas toujours comme prévu : adresse introuvable, retard pour récupérer le paquet ou simple oubli, en France, environ 175 millions de colis n’arrivent jamais à bon port. Alors que deviennent ces colis perdus ?

C’est la question que s’est posée William Mourrière, un jeune chef d’entreprise doté d’un véritable flair pour les affaires. Il y a trois ans, il a eu une idée toute simple : racheter des centaines de containers de marchandises de colis non réclamés destinés à la destruction, pour leur donner une seconde vie en les remettant sur le marché.

Et William a eu du flair : sur les marchés, dans les centres commerciaux, les foires et même les fêtes foraines, les colis mystères sont partout ! Ils sont même devenus un véritable phénomène de société et l’engouement ne cesse de grandir. Professionnels qui espèrent empocher une jolie plus-value, particuliers en quête d’un complément de salaire, ou tout simplement amateurs qui cherchent de bonnes affaires : les Français sont devenus accros. Et ça, William l’a bien compris.

Chaque semaine, accompagné de Julien Cohen, l’incontournable expert en antiquités et brocante, pro de l’achat et de la revente, notre duo de choc accueillera trois binômes de revendeurs amateurs.

Ils investiront leur propre argent pour s’affronter dans deux épreuves : La Chasse aux Colis, et La Palette Mystère. Mais attention, dans cette course à l’aveugle, tout peut arriver. Des trouvailles géniales... ou des flops retentissants. Alors, qui réalisera la plus grande plus-value et sera sacré roi des colis perdus ?

La chasse aux colis

Dans cette première épreuve, Julien Cohen et William Mourrière vont accueillir les trois binômes qui auront chacun 10 minutes pour constituer un panier de 10 kg pour un budget total de 110€ (11€/kg). L’objectif : ne pas dépasser cette limite ! Sous la pression du chrono, ils vont parcourir le hangar, tâtant, secouant et sélectionnant soigneusement chaque colis. Une fois le temps écoulé, place à la pesée : ont-ils dépassé les 10 kg ? Si c’est le cas, ils devront se séparer de certains colis pour rester dans la limite autorisée.

Hasard ou flair, leurs choix seront révélés lors du grand unboxing, où le contenu des colis sera dévoilé. Certains auront peut-être découvert de véritables trésors, tandis que d’autres se retrouveront avec des articles invendables. Ils devront alors se rattraper dans la seconde étape du jeu !

La palette mystère



Dans cette seconde épreuve, les trois binômes passent à une étape décisive : renverser la tendance ou confirmer leur flair pour les bonnes affaires. Face à eux, une dizaine de palettes de 50 kg, chacune d’une valeur de 600€. Ils ne peuvent en choisir qu’une seule, tout cela en seulement 3 minutes. Ils vont devoir rapidement analyser et tenter de deviner quelle palette présente le meilleur potentiel. Une fois leur choix validé par Julien et William, ils n’auront plus qu’à découvrir son contenu lors du grand unboxing.

Alors, qui aura fait la meilleure affaire ? Bonne ou mauvaise pioche, seul l’avenir le dira !

Les objets

Les binômes vont avoir la surprise de découvrir une large gamme d’objets variés et parfois inattendus dans leurs colis, allant de véritables trésors technologiques à des articles plus complexes à revendre.

Parmi les découvertes les plus surprenantes, des objets high-tech comme des chauffe-biberons, des montres connectées ou un casque sèche-cheveux, mais aussi des accessoires de voitures de luxe, des vêtements plus qu’étonnants ou encore des objets insolites comme une armoire de camping gonflable et une serpillère télécommandée...

Entre produits extraordinaires, uniques, de mauvais goût ou peu utiles, chaque unboxing promet des moments de surprise et de suspense !