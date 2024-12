Spécial enfants de "N'oubliez pas les paroles" mardi 24 décembre 2024 sur France 2 avec Nagui

Mardi 24 décembre 2024 à 21:05, Nagui vous proposera de passer la réveillon de Noël en musique avec la traditionnelle spéciale Enfants de "N'oubliez pas pes paroles".

Après les Masters 2024 et le couronnement de Laurens, France 2 invite petits et grands à célébrer la magie de Noël avec l’émission devenue un rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année : "N’oubliez pas les enfants", un show festif où la chanson française prend des allures de compétition effrénée.

Nagui va recevoir huit jeunes talents âgés de 10 à 13 ans, véritables passionnés de chanson française. Ces petits prodiges : Maxime, Léana, Manon, Maëlle, Swann, Dario, Rémi et Clément, vont s'affronter en 4 duels musicaux de haut vol.

Pour ces mini-maestros, mêmes règles que les grands mais avec une touche de fraîcheur et d’enthousiasme propre à leur âge. Chaque gagnant aura la chance de jouer pour décrocher des cadeaux issus de sa liste de Noël.

Mais la magie ne s’arrête pas là ! Ensemble, les enfants mettront leur talent au service d’une noble cause : jusqu’à 380 cadeaux pourront être remportés pour l’opération Pères Noël Verts du Secours Populaire.

Pour l’occasion, le plateau s'enflammera avec les personnages cultes de Madagascar qui enchanteront les enfants et embarqueront le public avec leur énergie communicative.

Des classiques aux hits récents, préparez-vous à être surpris par l’énergie débordante et la mémoire impressionnante de ces chanteurs en herbe. Qui sortira vainqueur et repartira les bras chargés de cadeaux ?

Ne manquez pas cette soirée chaleureuse et pleine de surprises le 24 décembre à 21:05 sur France 2, suivie d’un Best of des performances mémorables des éditions passées, pour patienter jusqu’à la messe de minuit.