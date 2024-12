Notre-Dame la réouverture, la grande soirée samedi 7 décembre 2024 sur France 2, les artistes présents

Samedi 7 décembre 2024, Stéphane Bern vous donne rendez-vous sur France 2 dès 21:10 pour une grande soirée consacrée à la réouverture de Notre-Dame de Paris.

Après cinq années de restauration, Notre-Dame de Paris rouvre ses portes aux fidèles, aux visiteurs et au monde entier !

Pour célébrer la renaissance de cette cathédrale emblématique, des artistes français et internationaux se réuniront au cœur de l’île de la Cité, pour une soirée exceptionnelle.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Gustavo Dudamel, la Maîtrise de Notre-Dame, les organistes de Notre-Dame, ainsi que des artistes de renom, interpréteront des œuvres classiques intemporelles et des titres plus contemporains inspirés par ce moment unique et historique.

Sont déjà attendus : Pretty Yende, Vianney, Julie Fuchs, Clara Luciani, Lang Lang, Yo-Yo Ma, Angélique Kidjo, Benjamin Bernheim, Daniel Lozakovitch, Khatia Buniatishvili, Garou, Hiba Tawaji, Michaël Canitrot...

La soirée sera également ponctuée par des lectures de textes classiques, notamment de Victor Hugo lequel a écrit son attachement profond à la cathédrale et à son rôle majeur dans l’histoire de Paris. Ces interventions littéraires souligneront aussi la fragilité de ce patrimoine mondial et l’importance de préserver ce symbole universel qu’est Notre-Dame.

Cette soirée, qui s’annonce d’ores et déjà inoubliable, marquera une étape essentielle dans l’histoire de la cathédrale gravement endommagée par l’incendie de 2019. Ce concert est à la fois un hommage vibrant aux artisans et ouvriers qui ont œuvré à sa renaissance, et aussi une célébration de la résilience et de la splendeur retrouvée de Notre-Dame, monument emblématique qui touche les catholiques et bien au delà et surplombe Paris depuis le 12ème siècle.

Venez samedi soir célébrer la renaissance de ce joyau architectural et spirituel et écrire un nouveau chapitre de l'histoire de la Cathédrale Notre-Dame de Paris !