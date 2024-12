"Une famille en Or" mardi 10 décembre 2024 : les invités de Camille Combal sur TF1

Mardi 10 décembre à 23:05 sur TF1, le plateau de l'émission "Une Famille en Or" se transformera en une véritable cour de récréation avec Camille Combal et ses invités.

Plongez dans une soirée où deux familles sont prêtes à tout pour remporter la victoire.

Entre stratégie, fous rires, mauvaise foi assumée et petits retournements de situation dignes des meilleures soirées de jeux de société en famille, le match promet d'être mémorable !

A l'affiche :

La Famille Boublil, menée par son capitaine, Max Boublil, accompagné de ses complices à l’écran Vanessa Guide et Tom Leeb et Ornella Fleury. Avec eux, gare aux coups bas !

Face à eux, la Famille Natoo, avec à sa tête la youtubeuse Natoo, entourée d’Alex Ramirès, Vincent Desagnat et Samuel Bambi. Leur mission ? Montrer à leurs adversaires que la mauvaise foi est un art.

Dans cette compétition, il n’y a qu’une seule règle : tout oser !

Mais pour la bonne cause car ceux deux familles jouent pour remporter jusqu’à 100 000 euros pour l’association YOU CARE qui agit à l'international pour protéger la vie animale et la biodiversité !