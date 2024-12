"La France a un incroyable talent" mercredi 11 décembre 2024 : 2ème quart de finale avec Élodie Poux sur M6 (vidéo)

Mercredi 11 décembre 2024 à 21:10 sur M6, Karine Le Marchand vous proposera de suivre le deuxième quart de finale de la 19ème saison de "La France a un Incoyable Talent".

Après six semaines d’auditions de folie, où l’émotion et la surprise étaient au rendez-vous, l’heure de vérité a sonné et le jury a finalement tranché !

Le jury – Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et Sugar Sammy – ont livré leur verdict et sélectionné 26 talents pour se disputer leur place en demi-finale. Pour eux, une nouvelle aventure commence : bienvenue dans l’arène des 1/4 de finale de "La France a un Incroyable Talent" !

Mais tous ne sont pas en lice : 5 talents, déjà élus “coup de coeur” grâce aux Golden Buzzers attribués par nos quatre juges et Karine Le Marchand, ont assuré leur place en demi-finale. Sans oublier le groupe détenteur du Platinium Buzzer qui est directement propulsé en finale ! Pour les autres, il reste à tout donner pour espérer atteindre la suite.

C’est donc l’heure du grand retour pour les 26 candidats qui ont un objectif en tête : décrocher leur ticket pour la demi-finale ! Le programme s’annonce chargé : 13 premiers numéros vont défiler mercredi 4 décembre, suivis par 13 autres mercredi 11 décembre. Un défi de taille car, à l’issue de chaque soirée, seuls 5 artistes seront retenus pour la demi-finale. Dix places, rien de plus : le suspense est total !

Après les 13 premiers numéros présentés la semaine dernière, les 13 autres numéros se succéderont sur scène mercredi 11 décembre à partir de 21:10.

Un défi de taille car, à l’issue de cette soirée, nous connaîtrons les 5 derniers artistes qui seront retenus pour la demi-finale.

Dix places, rien de plus : le suspense est total !

Les 4 membres du jury accueillent pour cette deuxième soirée des quarts de finale : Élodie Poux, l’humoriste à l’esprit pétillant, viendra s’installer parmi les juges, prêt à apporter son grain de sel. Elle pourra envoyer son talent préféré directement en demifinale grâce à son Golden Buzzer personnel

La soirée promet des prestations grandioses, de l’audace et des surprises. Qui impressionnera le jury ? Qui réussira à convaincre Elodie Poux ? Qui devra dire au revoir à ses rêves de victoire ?

Préparez-vous à une soirée où tout peut basculer d’un instant à l’autre !