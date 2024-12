Comme chaque année, Karine Ferri et Christophe Beaugrand clôtureront l'année dans une nouvelle édition du "Grand Bêtisier du 31" diffusée mardi 31 décembre 2024 à partir de 21:10 sur TF1.

Préparez-vous à vivre une soirée de réveillon sous le signe de l’humour et des paillettes avec Karine Ferri et Christophe Beaugrand et leurs invités d’exception. Attention, fous rires garantis !

Découvrez la réaction des invités de Karine Ferri et Christophe Beaugrand face à des moments culte : premiers passages télé, lapsus hilarants, oublis de micros allumés, fous rires incontrôlables, chutes épiques et tant d’autres surprises...

Michèle Bernier, Booder, Philippe Candeloro, Dave, Marianne James, Jean-Fi Janssens, Amanda Lear, Paul El Kharrat, Nelson Monfort, Adil Rami ; Jean-Pierre Foucault accompagné de Sylvie Tellier, Amandine Petit, Alicia Aylies ; Christina Cordula, Natasha Saint-Pierre et Caroline Margeridon, reines du dancefloor de "Danse Avec Les Stars" ; Catherine Davydzenka et Lou Ladegaillerie, comédiennes de la série "Ici tout commence" seront présents pour vous faire rire aux éclats.

Denis Brogniart, Hélène Mannarino et Jean-Pierre Foucault, dévoileront des images exclusives des coulisses du nouveau divertissement "Gladiators, qui osera les défier ?". Tom Villa, Arnaud Ducret et sa compagne la danseuse Claire Francisci-Ducret reviendront sur la fiction "Panique au 31". Quant aux membres du corps professoral de la "Star Academy", Marlène Schaff, Ladji Ducouré, Sofia Morgavi, Hugues Hamelynck, Malika Benjelloun, Lucie Bernardoni et Fanny Delaigue, ils amèneront leur bonne humeur, leur danse et leur voix.

Au menu de cette soirée festive et pétillante : les plus beaux fous rires de l'année, le meilleur des jeux télé, les scènes coupées de vos séries préférées et des surprises orchestrées par le duo d’animateurs de choc, Karine Ferri et Christophe Beaugrand.

Le plus drôle de l’année, c’est mardi 31 décembre 2024 dès 21:10 dans "Le Grand Bêtisier du 31" sur TF1 et nulle part ailleurs !

Rendez-vous pour un concentré d’humour et de bonne humeur en attendant les 12 coups de minuit !