"Le grand bêtisier de Noël" 100% inédit sur TFX mardi 17 décembre 2024 avec Anaïs Grangerac

Pour finir l'année dans la bonne humeur, Anaïs Grangerac propose, mardi 17 décembre 2024 à 21:25 sur TFX, le premier cadeau des fêtes, un « Grand bêtisier de Noël » inédit.

Au programme dans ce calendrier de l’avent 100% bonne humeur : les plus grands fous rires de vos stars préférées, les lapsus et bafouillages de vos animateurs mais aussi le meilleur de « Quotidien » avec Yann Barthès.

Sans oublier les animaux, qui se sont mis sur leur 31 pour le réveillon...

Les vidéos les plus drôles de Noël qui circulent sur internet, des ouvertures de cadeaux, des chutes à la montagne mais aussi dans les salles de sport et puis bien sûr, la traditionnelle remise des Bûches d’Or qui récompenseront les images les plus drôles de l’année.

Votre premier cadeau : le "Grand Bêtisier de Noël" à voir sur TFX mardi 17 décembre 2024 à 21:25.