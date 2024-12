Elodie Gossuin vous donne rendez-vous jeudi 19 décembre 2024 à 21:10 pour la cérémonie musicale de l’année sur W9 : les "W9 d’Or". Pour cette nouvelle édition, les artistes qui ont le plus brillé en 2024 seront récompensés.

Pour cette grande cérémonie, les nombreux talents qui ont marqué la scène musicale française viendront interpréter, en live, leurs tubes de l’année.

Tous les artistes les plus regardés, les plus écoutés, les plus diffusés de l’année 2024 seront là !

Et pour récompenser ces artistes n°1 dans leur catégorie, de nombreuses personnalités viendront leur remettre les prix !

Parmi les catégories récompensées :

W9 d’or de l’artiste féminine de l’année

W9 d’or de l’artiste masculin de l’année

W9 d’or de la révélation de l’année

W9 d’or du titre le plus streamé de l’année

W9 d’or d’honneur

W9 d’or du titre le plus joué en radio de l’année

W9 d’or de la comédie musicale de l’année

W9 d’or du Tube de l’été

Coup de coeur W9

Lors de ce prime exceptionnel, quels artistes remporteront les W9 d’Or 2024 ? Réponse jeudi 19 décembre 2024 à 21:10 sur W9.

Parmi les invités : Werenoi, Pierre Garnier, Jean-Louis Aubert, Zaho de Sagazan, Joseph Kamel, Matt Pokora, Soprano, la comédie musicale Molière, SDM, NEJ et Styleto.