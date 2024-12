"Rhapsodie, le cirque philharmonique" à revoir sur Culturebox vendredi 20 décembre 2024

Vendredi 20 décembre 2024 à 21:10, Culturebox diffusera "Rhapsodie, le cirque philharmonique", un spéctacle du Cirque Phénix capté en 2022.

Après avoir enchanté sa piste avec Gaïa et ses 40 divas, le Cirque Phénix renaît sous des atours pop-rock !

Rhapsodie le cirque symphonique est une création originale proposée par le Cirque Phenix.

18 artistes circassiens venus du Zip Zap Circus Sud africain accompagnés de l’orchestre symphonique de Cape Town avec ses 18 musiciens, offrent un spectacle unique au monde , joyeux, coloré aux performances exceptionnelles.

L’ecrin du Phenix, plus grand cirque du monde, accueille 38 artistes acrobates, musiciens et chanteurs, pour nous offrir un magnifique spectacle de cirque moderne, et sans animaux, au son de grands standards internationaux (Tina Turner, Elton John ou Nina Simone) un spectacle qui rejouira petits et grands.

Un spectacle capté le 7 décembre 2022 par Guillaume Klein.