"Taratata 100 % live" vendredi 20 décembre 2024 sur France 2, les invités de Nagui (vidéo)

Taratata réunit comme toujours des légendes et des révélations musicales. Vendredi soir, c’est un cocktail musical qui va séduire tous les publics, entre le rock électrisant de Shaka Ponk, la folie douce de Philippe Katerine et la force de The Warning.

Tête d'affiche de cette émission, Shaka Ponk offrira une ultime démonstration de son énergie légendaire avant de se séparer. Le groupe, présent sur le devant de la scène musicale française depuis plus de vingt ans, a marqué le public avec son mélange audacieux de rock, d'électro et de punk. Ils lanceront la soirée avec « Je m'avance », extrait de leur dernier album éponyme, avant d’inviter Zazie sur « Tout le monde danse », un titre qui dresse l'état d'un monde et d'une France divisée par les tensions. Ils interpréteront aussi leur tube « My Name is Stain », ainsi qu’une reprise de « House of the Rising Sun » (The Animals), avant d’être rejoints par Sun Brutal Pop sur « Wanna Get Free ».

Philippe Katerine apportera sa touche unique à Taratata en interprétant « Joyeux Anniversaire », extrait de son nouvel album Zouzou. Aux côtés de Nagui, il sera rejoint par Serge Rezvani, auteur-compositeur des légendaires « J’ai la mémoire qui flanche » et « Le tourbillon » (l’inoubliable bande-originale de Jules et Jim interprétée par Jeanne Moreau) qu’il chantera en duo avec Philippe Katerine. Une rencontre unique pour un moment rare.

The Warning, groupe de rock mexicain constitué de trois sœurs d’à peine une vingtaine d’années, fera vibrer le plateau en interprétant « You Oughta Know », le tube planétaire d'Alanis Morissette. Elles présenteront au public de Taratata leur univers avec leur titre « Hell You Call a Dream », savant mélange de puissance et de nuances émotionnelles.

Chaque artiste partagera des moments de confidences avec Nagui à travers des interviews intimes, avant de livrer des performances acoustiques qui permettront au public de (re)découvrir des chansons dans une atmosphère différente mais toujours authentique.

Une soirée unique et inédite à ne pas manquer.