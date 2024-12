"Invincibles ensemble !" contre la maladie de Charcot, le concert diffusé ce soir sur W9 les artistes présents

Ce jeudi 19 décembre 2024 à partir de 22:50, W9 vous propose une soirée exceptionnelle présentée par Ophélie Meunier et Philippe Caverivière pour soutenir le combat contre la maladie de Charcot.

Pour soutenir le combat de l’association “Les invincibles” contre la maladie de Charcot, mené par Olivier Goy, une vingtaine d’artistes au grand coeur se sont réunis et produits sur la mythique scène de l’Olympia pour une soirée inédite !

Eddy de Pretto, Zaho de Sagazan, Louane, Patrick Fiori, Mentissa, Pierre de Maere, Aliocha Schneider, Anne Sila, Aurélie Saada, Emma Peters, Julien Granel, Voyou et bien d’autres… Tous ont donné le meilleur et se sont mobilisés pour la recherche.

Entrepreneur engagé et passionné, Olivier Goy est diagnostiqué en décembre 2020 de la SLA, aussi connue sous le nom de maladie de Charcot. Aux côtés de Ludovic Besombes et John Scala, il créé l’association “Les invincibles” et multiplie les initiatives pour faire connaître cette pathologie, éveiller les consciences sur le regard de l’autre et accélérer la recherche.