Mathieu Stepson est le gagnant de la 19ème saison de "La France a un Incroyable Talent" sur M6 (vidéo)

Vendredi 20 décembre à partir de 21:10, Karine Le Marchand a présenté en direct sur M6 la finale de la 19ème saison de "La France a un Incroyable Talent" qui a été remportée par Mathieu Stepson.

Ils étaient 120 au départ, avec des rêves plein les yeux. Pendant neuf semaines, vous avez ri (souvent), tremblé (parfois), applaudi (beaucoup)… et peut-être même versé une larme (vous avez le droit !).

Vendredi soir, l’aventure touche a touché à sa fin, ils n'étaient plus que 10 finalistes, prêts à tout pour marquer les esprits. Leur objectif ? Vous impressionner et décrocher le grand prix : 100 000 euros et, surtout, une chance unique de propulser leur carrière vers de nouveaux sommets.

Après plus de deux heures de show en direct, c'est le magicien Mathieu Stepson qui a remporté cette 19ème saison de "La France a un Incroyable Talent".

Né en 1986 à Deauville, Mathieu Stepson se passionne pour la magie dès son plus jeune âge, et sa première scène remonte à 1996, alors qu'il n'a que 10 ans. Il a exercé ses talents dans des lieux prestigieux tels que Le Cap Horn à Courchevel et la Brasserie des Arts à Saint-Tropez pendant 8 ans.

Mathieu Stepson a également participé à d'autres émissions de télévision comme en 2012 dans la version belge de "La France a un Incroyable Talent", "Belgium's got talent" où il a atteint les demi-finales. Il a également participé au championnat de France de magie diffusé sur Paris Première où il a remporté le 2ème prix.

Aujourd'hui, Il est considéré comme faisant partie de la nouvelle génération d'illusionnistes modernes.