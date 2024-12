2025 Le grand feu d'artifice au château de Chantilly avec Soprano & Nikos Aliagas mardi 31 décembre sur TF1

Mardi 31 décembre 2024 à 23:45, pour entrer de la plus belle des manières dans la nouvelle année, TF1 a le plaisir d’offrir à ses téléspectateurs un feu d’artifice exceptionnel depuis le château de Chantilly.

Le ciel s’illuminera de 1000 feux au son de l’artiste français plus populaire et fédérateur de sa génération : Soprano.

Entouré pour la première fois de 1000 choristes venus de toute la France, de la troupe des « 15000 voix pour les plus belles chansons Françaises », Soprano reprendra ses plus grands tubes en live pour un moment festif, généreux et chargé d’émotion.

C’est « Grand Final » qui a imaginé et conçu ce show pyrotechnique hors norme. Renommé dans le monde des célébrations à l’échelle international, son savoir-faire s’est particulièrement illustré lors des cérémonies d’ouverture et de clôtures des JO de Paris 2024 avec en point d’orgue l’iconique « drapeau bleu blanc rouge » du pont d’Austerlitz.

Au feu d’artifice et au concert s’ajoute un show de drones pour le spectacle soit total.

Le 31 décembre, TF1 invite les Français pour vivre tous ensemble une soirée inoubliable à l’occasion du passage en 2025.