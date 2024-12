"Les 12 coups de Noël" mardi 24 décembre 2024, les invités de Jean-Luc Reichmann sur TF1

Mardi 24 décembre 2024 à 21:10, Jean-Luc Reichmann réunira la si jolie famille des "12 coups de Midi" sur TF1 pour la grande soirée de Noël et vous invitera à passer ensemble un moment féerique, en vous réservant son lot de surprises !

Parmi les amis de la famille, Michèle Bernier, Jarry, Soprano, Patrick Fiori entre autres, joueront aux côtés des Maîtres de Midi les plus emblématiques pour les téléspectateurs, mais également pour les Restos du cœur.

Emilien, le plus jeune Maître absolu des Maîtres de Midi, l’irrésistible Bruno, second sur le podium, Xavier, à tout jamais dans nos cœurs, et la si touchante et lumineuse Céline.

Ensemble, ils livreront une bataille pleine de complicité pour offrir un des plus beaux Noël solidaire.

Au menu : de la magie, des défis, de l’entraide, sans oublier une bonne dose de rire à consommer sans modération.

Parmi les surprises qui se mêleront à la fête… Michel Fugain partagera avec le public un immense karaoké.

Les manches culte des 12 Coups de Midi prendront également un air de fête et les équipes s’affronteront pour atteindre un seul objectif : offrir 100 000 repas pour les Restos du Cœur. Mais ce n’est pas tout : les téléspectateurs pourront également tenter de gagner un premier chèque de 24 000€ et un second de 48 000€ pour embellir leur quotidien !

Préparez-vous à vivre la soirée la plus féérique de l'année !

Rendez-vous mardi 24 décembre à 21:10 sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann pour les "12 Coups de Noël" dans le seul but de partager un moment rempli de générosité, de partage de complicité et de convivialité !