"Cartoons in concert" : La musique des dessins animés à l'honneur sur Culturebox mardi 24 décembre 2024

La musique des dessins animée sera mise à l'honneur sur Culturebox mardi 24 décembre 2024 à 21:00. Tous vos personnages préférés du monde des dessins animés et des films d'animation seront réunis dans une salle de concert !

Tous vos personnages préférés des dessins animés et films d'animation prennent vie sur scène, accompagnés d'une fusion puissante de musiciens et de chanteurs des chœurs et orchestres de DR.

Les dessins animés enchantent autant les enfants que les adultes, portés par une musique aussi captivante que leurs images.

Plongez dans un spectacle unique mêlant humour, émotion, et folie au cœur d’une salle de concert.

Le DR Symphony Orchestra, le DR Big Band et le DR Vocal Ensemble s’unissent pour vous inviter à une célébration magique dans l’univers des dessins animés.