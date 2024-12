Chimène Badi enchantera la scène de "Basique, le concert" vendredi 17 janvier 2025 sur France 2

À ne pas manquer sur France 2 vendredi 17 janvier 2025 à 22:40, "Basique, le concert" qui accueille Chimène Badi dans une nouvelle expérience immersive au cours de laquelle l'artiste reprendra des standards portés par la beauté de sa voix

Si Chimène Badi a connu de nombreux succès avec ses albums originaux comme avec son album « Dis-moi que tu m’aimes », certifié disque de diamant, elle a su également mettre sa voix aux services des plus grandes chansons du répertoire.

On se souvient évidemment de sa reprise de Michel Sardou « Je reviens du Sud », de son album « Chimène chante Piaf » sorti en 2023 où elle rend hommage à l’une des artistes les plus importantes de sa vie.

Cette fois, la chanteuse révélée par l’émission Popstars, nous livre son nouvel opus : « Gospel & Soul, la voix et l’âme ». Elle y revisite des chansons iconiques du répertoire francophone et international, les tubes des artistes qui ont fait chavirer son cœur.

A partir de mars, elle défendra l'album en tournée dans toute la France. En attendant, d’écouter « Rehab », « I Wish », ou encore « Noir c’est noir » sur les scènes de France, Basique le concert vous propose de redécouvrir ces standard portés par la beauté de la voix de Chimène Badi et son énergie communicative et solaire.

Les titres sont portés par la force de son intention et de sa voix, auxquelles s’ajoute la profondeur du chœur Gospel, Sankofa Unit, qui l’accompagne. Sur le plateau, l’interprète réaffirme sa maitrise de la reprise et offre une relecture bouleversante de son tubre « Entre nous ».

Pendant plus d’une heure de show, laissez-vous impressionner par la puissance vocale de Chimène Badi, et par son sens de l’interprétation qui ravit, oscillant entre force, enthousiasme et douceur.

Pour rendre cet instant magique, Basique, le concert a mis en place un dispositif exceptionnel. Sans même être présents dans la salle, nous serons plongés au cœur d’une expérience live riche en émotions, assis (ou debout !) sur notre canapé.

Chimène Badi, et les artistes qui partagent le plateau avec elle, évolueront au sein d’une mise en scène à leur image, sincère, intense et virtuose. Pour une expérience parfaitement immersive, la scénographie sera rythmée par un jeu de lumières sophistiqué pendant que des images au sol habilleront la scène sous les pieds de notre artiste.

Cette heure de live promet d’être aussi délicieuse pour nos oreilles que pour nos yeux...

