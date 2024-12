Sonya Yoncheva, un Noël à Versailles diffusé sur Culturebox mercredi 25 décembre 2024

Mercredi 25 décembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera "Sonya Yoncheva, un Noël à Versailles", un concert de Noël dans lequel la reine des scènes mondiales chante la beauté de la nativité dans un écrin digne de son talent.

La soprano bulgare Sonya Yoncheva est la vedette de ce concert de Noël à la chapelle royale du château de Versailles. En une décennie, cette artiste est devenue la reine des scènes mondiales les plus prestigieuses. Sa voix de velours et sa présence scénique en font une incarnation majeure des héroïnes du répertoire, où elle est aussi brillante dans le baroque que dans le classique et le romantique.

Ce concert est une performance étonnante de chants populaires du monde entier accompagnée d’images époustouflantes des salles et des jardins du château de Versailles.

Au programme, de grandes envolées lyriques s’entremêlent avec splendeur à la beauté de la nativité, de Haendel à Puccini en passant par Gounod, Corelli et les plus émouvants chants de Noël.

Sonya Yoncheva sera accompagnée par le Chœur et l’Orchestre de l’Opéra royal dirigé par son chef, Stefan Plewniak.