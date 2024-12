"Prodiges" : la 2ème demi-finale diffusée jeudi 26 décembre 2024 sur France 2

La magie de Noël se prolonge sur France 2 avec la diffusion, jeudi 26 décembre 2024 à 21:10, de la seconde demi-finale de "Prodiges" présentée par Faustine Bollaert.

Après une première demi-finale remplie d'émotions, découvrez 12 nouveaux jeunes talents, pour une seconde soirée qui promet encore de jolis moments.

Pour cette deuxième demi-finale, nous retrouvons Faustine Bollaert et le jury d’exception de l'émission : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique. Lors de la grande finale de cette onzième édition, Julie Fuchs laissera sa place à Axelle Saint-Cirel, la mezzo-soprano qui avait interprété la Marseillaise lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

À l’issue de cette seconde soirée, le jury délibérera parmi 12 nouveaux jeunes talents pour sélectionner les deux meilleurs prodiges dans chacune des catégories, parmi le chant, la danse et la pratique d'un instrument musique. Nous connaîtrons ainsi les 12 finalistes de la saison 2024 de Prodiges.

Ce numéro sera également l'occasion de revoir sur scène Charlie, le lauréat de l'édition 2023, qui concourait dans la catégorie danse.

La cheffe d'orchestre Zahia Ziouani accompagnera les jeunes talents avec son orchestre Divertimento.