"Le meilleur pâtissier" : Première demi-finale jeudi 26 décembre sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Jeudi 26 décembre 2024 à 21:10 sur M6, Laëtitia Milot présentera la première demi-finale de la 13ème saison du "Meilleur pâtissier". Voici ce qui attend cette semaine les pâtissiers amateurs en compétition.

Retrouvez les demi-finales avec des gâteaux toujours plus gourmands et plus bluffants !

L’objectif pour les 4 pâtissiers amateurs toujours en lice : obtenir deux tops afin de se qualifier pour la grande finale.

Les 4 demi-finalistes s’affrontent sur le thème des recettes de famille !

L’épreuve créative • Gâteau trompe l’œil d’une recette de famille

Le poulet du dimanche, le gratin de Mamie ou un généreux rôti de veau : les pâtissiers doivent réaliser un délicieux dessert qui aura l’apparence de leur recette de famille préférée !

Celui qui bluffera le plus Cyril et Mercotte par le visuel et par le goût remportera un top !

L’épreuve technique • Réaliser le « super strudel »



Une fine pâte à strudel, une délicieuse compotée de pomme, un biscuit noix de pécan et autres douceurs enroulées dans une pâte à Strudel si fine que l’on peut y voir au travers : une épreuve technique 100 % recette de famille venue d’Alsace !

L’épreuve surprise • Le dessert imposé par la famille



Les pâtissiers devront réaliser un dessert qu’ils ont souvent raté à la maison. Pour l’occasion, des membres de leurs familles ont été conviés ; à eux d’imposer le gâteau que devra faire leur proche ! En jeu, un top décerné à la meilleure des réalisations et une chance de plus d’accéder à la grande finale !