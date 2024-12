Le spectacle "Girl Power" de Caroline Marx diffusé sur Culturebox vendredi 27 décembre 2024

Vendredi 27 décembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le spectacle "Girl Power" de Caroline Marx, la reine des illusionnistes.

Caroline Marx est connue pour être un vrai caméléon, elle sait s’adapter à tous types de publics et de prestations. Tour à tour magicienne close-up, spécialiste de la grande illusion, mentaliste, show-girl, maîtresse de cérémonie… Elle maîtrise tous les secteurs de sa discipline et met son énergie et son humour au service de toute manifestation qui lui est confiée.

Sa personnalité singulière alliée à son charme et son élégance naturelle raviront tous les publics et rendront inoubliable votre événement.

Ce spectacle familial va vous transporter dans son univers parfois mystérieux, souvent très drôle et toujours surprenant. Caroline prend le pouvoir et déroule sa palette de talents seule en scène ! Entre quick-change, mentalisme, manipulations expertes de cartes ou de Rubik’s Cube et prédictions, le public est amusé, admiratif, fasciné, conquis !

Caroline déborde d’énergie qu’elle met au service de grands moments de complicité et d’interactivité avec les spectateurs.

Dans GirlPower, Caroline redonne le pouvoir aux femmes et met les hommes en boîte... toujours avec humour et élégance.