Dimanche 29 décembre 2024 à 21:00, Culturebox diffusera le concert "Raiders of the Symphony" par le Danish National Symphony Orchestra et le Danish National Concert Choir.

Le Danish National Symphony Orchestra et le Danish National Concert Choir, sous la direction de Christian Schumann, vous invitent à (re)découvrir les grands classiques des films d'aventure. D'Indiana Jones à La Momie, en passant par Lawrence d'Arabie, Jumanji, Les Goonies, Tomb Raider ou encore Uncharted, vibrez sur les plus belles compositions de John Williams, Hans Zimmer, Jerry Goldmsmith et bien d'autres. Ce concert a été capté en août 2023 au DR Koncerthuset à Copenhague au Danemark.

