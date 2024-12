"La Grande Soirée du 31 décembre de Paris" sur les Champs-Élysées mardi sur France 2, les artistes présents

Pour clôturer en beauté 2024, Stéphane Bern vous donne rendez-vous mardi soir à partir de 21:05 sur France 2 en direct des Champs-Élysées pour "La Grande Soirée du 31 de Paris".

Alors que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont fait vibrer le monde entier tout l'été, France Télévisions, diffuseur officiel de l’événement, s’engage aux côtés de la Ville de Paris pour les célébrations du 31 décembre, et proposera une soirée-événement pour clore de façon spectaculaire cette année mémorable !

À travers cette soirée musicale grandiose, aussi populaire qu’éclectique, France Télévisions marque une fois encore l’engagement du service public en faveur du spectacle vivant, de la musique et du patrimoine. Elle se clôturera par le feu d’artifice exceptionnel offert par la Ville de Paris.

Une pléiade d’artistes se produira, en direct et devant un million de personnes présentes sur les Champs-Élysées : David Hallyday, Chimène Badi accompagnée de 100 choristes, Les Stars 80, Collectif métissé, Lio, Ceronne, Dany Brillant, Titouan de l’Eurovision Junior avec les Petites Mains Symphoniques, ou encore Imagination nous offriront des performances inédites et exceptionnelles.

Les danseuses et danseurs du Moulin Rouge et du Paradis Latin seront, cette année encore, dans ce grand rendez-vous ainsi que les célèbres compagnies du cirque Phénix et des Folies Gruss, pour des numéros féeriques !

Tout au long de la soirée, depuis plusieurs lieux emblématiques parisiens, nous retrouverons des prestations scéniques uniques de Kendji Girac, Jenifer, Michel Fugain, la troupe du Roi Soleil, Yanns, Jean-Louis Aubert, Santa, Chico et les Gypsies, Amir, Keblack et Franglish, Eddy de Pretto, K-maro, La Petite Culotte...

À 23.50, le spectacle du 31 commencera par 10 minutes d’un spectacle de vidéo-mapping 3D épique qui évoquera un Paris aux multiples visages ! Ville capitale, ville lumière, ville culture, ville romantique, ville créative, ville innovante, ville peuple, ville festive – elle incarnera les métamorphoses comme autant de promesses d’une nouvelle ère de vivre ensemble.

5…4…3…2…1 ! Place à un feu d’artifice majestueux, pendant 10 minutes suspendues. L’Arc de triomphe et la nuit de Paris s’embraseront pour ouvrir l’année 2025 avec le plus beau des messages.

La Grande Soirée du 31 de Paris sera l'occasion de revivre les meilleurs moments des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, de rassembler une nouvelle fois les Français et surtout de faire la fête tous ensemble.