Mercredi 1er janvier 2025 à 21:10, C8 vous proposera de découvrir la 35ème cérémonie des Mandrakes d'Or avec les plus grands magiciens du monde.

Captée le 22 octobre 2024 au Casino de Paris, la 35ème édition des Mandrakes d'Or réunis des magiciens venus du monde entier.

Du Brésil, de Chine, d'Italie, du Canada, d'Espagne et de France… tous les plus grands magiciens viennent présenter leur numéro lors d’un show exceptionnel.

Parce qu’ils apportent du rêve, les prestidigitateurs et illusionnistes séduisent un public de plus en plus vaste... des jeunes enfants à celles et ceux qui le sont restés !