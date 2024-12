"Danse avec les stars" : Sophie Davant rejoint le casting de la saison 14 bientôt diffusée sur TF1

À quelques semaines du retour de "Danse avec les stars" sur TF1, la production dévoile petit à petit le casting de cette 14ème saison et annonce la participation de Sophie Davant !

Dans la prochaine saison, un casting d'exception va se lancer dans une incroyable compétition sur le parquet de danse le plus célèbre de France.

Après Charlotte de Turckheim, Lenie, Adil Rami, Florent Manaudou, Eve Gilles, c'est Sophie Davant qui rejoint le casting de "Danse avec les stars".



Sophie Davant est une figure emblématique et incontournable très appréciée par le public depuis plus de 30 ans à la fois à la TV et à la radio. Elle est également une femme de lettres avec l’écriture de nombreux ouvrages ou la direction éditoriale d’un magazine.

Elle fait ses premiers pas dans le monde de l’audiovisuel en effectuant un stage chez Antenne 2, en 1986, s’ensuit la présentation du journal d’information du soir, le « 19-20 ».

Dès avril 1987, Sophie présente le bulletin météo, une émission à part entière grâce à laquelle elle séduit les téléspectateurs durant plusieurs années. Cinq ans plus tard, elle devient chef du service météo de France 2 tout en continuant la présentation jusqu’en 2006.

Parallèlement à la météo, Sophie co-présente plusieurs émissions telles que « Aventures Voyages » avec Didier Régnier, le célèbre jeu estival « Fort Boyard » avec Patrice Laffont.

Dès septembre 1998, Sophie anime l'émission du matin, « C'est au programme ». Le succès est tel que l’émission va être diffusée durant 21 saisons en abordant de nombreux sujets (culture, santé, voyages, cuisine…).

Très active, Sophie s'affiche comme l'un des visages phares de France Télévisions en participant au rendez-vous annuel du groupe : le « Téléthon ». Elle a également présenté durant 6 saisons le programme « Toute une histoire » sur France 2, « Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre », un programme quotidien consacré à la vente aux enchères d'objets, avec des éditions spéciales en prime time.

Depuis la rentrée de septembre 2024 elle présente une émission hebdomadaire les samedis et dimanches de 16h00 à 17h00 sur Europe 1 : « Les Histoires d’amour extraordinaires ».

Personnalité incontournable du Paysage Audiovisuel Français, Sophie Davant a été élevée au rang de Chevalier de l'Ordre national du Mérite en 2005 par le ministre de la culture de l'époque Renaud Donnedieu de Vabres.