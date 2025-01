2ème numéro de "Gladiators" vendredi 3 janvier 2025 sur TF1 avec 8 nouveaux challengers

Vendredi 3 janvier 2025 à 21:10, TF1 diffusera le second numéro de "Gladiators", un spectacle inédit conçu pour plaire à toute la famille où des héros ordinaires affrontent des athlètes extraordinaires dans la plus grande arène de France !

"Gladiators" est bien plus qu'un simple jeu télévisé, c'est une aventure où le courage, la force et la détermination sont mis à l'épreuve.

Vendredi soir, la compétition "Gladiators" continue et vous allez découvrir 8 nouveaux challengers surmotivés face à 16 gladiateurs, huit femmes et huit hommes, des athlètes redoutables qui représentent l'incarnation de la force et de l’endurance.

Tous vont se jeter dans l'arène et s'opposer dans des jeux spectaculaires.

Les challengers feront leur maximum pour marquer le plus de points afin de gagner un avantage lors de l’ultime épreuve nommée l’ELIMINATOR, un parcours faisant appel à toutes les capacités démontrées auparavant.

Pour ces challengers, Il va falloir être solide, ne pas chuter mais cela peut basculer d'un côté comme de l'autre...

Les meilleurs challengers se qualifieront pour la grande finale à l'issue de laquelle, un challenger homme et une challenger femme remporteront le prestigieux CASQUE D’OR, symbole du respect éternel des Gladiateurs et se partageront la somme de 50.000 euros.

Du sport, du rire, du grand divertissement pour la famille : c’est la promesse de Gladiators.