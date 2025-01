"Hit List" : nouveau jeu musical sur Gulli avec Elodie Gossuin et Issa Doumbia mercredi 8 janvier 2025 (vidéo)

"Hit List", le grand blind qui permet à toute la famille de revisiter les grands tubes de la musique, arrive sur Gulli mercredi 8 janvier 2025 avec Élodie Gossuin et Issa Doumbia.

Ils sont amis, frères et soeurs, en couple ou encore collègues… Chaque semaine, Élodie Gossuin et Issa Doumbia accueilleront de nouveaux duos de joueurs qui tenteront de détrôner les champions de "Hit List".

Mais attention, pour gagner, il faudra qu’ils trouvent à la fois le titre ET l’interprète des chansons ! Le duo qui arrivera en finale aura la possibilité de décrocher une cagnotte qui augmentera de jour en jour mais également de revenir pour défendre son titre de champion.

Ce nouveau jeu inédit, vous fera jouer, chanter, danser et vous permettra de vous amuser avec les plus grands titres français et internationaux.

Alors, arriveront-ils à reconnaître le maximum de chansons pour rester le plus longtemps possible dans le jeu ? Et surtout, qui deviendra champion de blind test ?

La mécanique du jeu

Accompagnés de leur mascotte Elvis toujours prête à se déhancher au rythme de tous les hits, Élodie Gossuin et Issa Doumbia vont faire jouer les candidats sur tous les tubes français et internationaux.

Les qualifs

Lors de la première manche, deux binômes de joueurs s’affrontent. Pour remporter le point, le duo doit trouver le titre et l’interprète de la chanson. Ils jouent à tour de rôle pour trouver trois hits. Si les deux binômes arrivent à égalité, Élodie et Issa pourront les départager sur une dernière question au buzzer.

Le duel

Pour la deuxième manche, le binôme gagnant affronte nos champions. Chaque binôme dispose de 30 secondes pour retrouver le plus de hits choisis grâce à des images indices. Si les champions l’emportent, ils restent champions et accèdent à la finale. S’ils perdent, leur parcours s’arrête et nos nouveaux champions vont en finale.

La finale

En finale, le duo se trouve face à une échelle de gain. Il dispose de 90 secondes pour tenter d’accéder au dixième et dernier palier et décrocher le jackpot qui augmente de 1000€ chaque jour. Quel que soit leurs gains les champions peuvent revenir dans l’émission suivante pour tenter d’enchainer les victoires et faire monter leur cagnotte sans limite !