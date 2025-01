"Danse avec les stars" : Mayane rejoint le casting de la saison 14 bientôt diffusée sur TF1

À quelques semaines du retour de "Danse avec les stars" sur TF1, la production dévoile petit à petit le casting de cette 14ème saison et annonce la participation de Mayane.

Dans la prochaine saison, un casting d'exception va se lancer dans une incroyable compétition sur le parquet de danse le plus célèbre de France.

Après Charlotte de Turckheim, Lenie, Adil Rami, Florent Manaudou, Eve Gilles et Sophie Davant, c'est Mayane qui rejoint le casting de "Danse avec les stars".

Mayane, comédienne de 20 ans, a été à l'affiche du succès de l’année 2024 au cinéma, « Un p'tit truc en plus », qui a réuni plus de 10 millions de spectateurs. Elle y incarnait une jeune femme coquette et séductrice aux côtés d’Artus et Clovis Cornillac.

Mayane a déjà participé à une demi-douzaine de films ou de séries, dont « HPI » avec Audrey Fleurot, « J’irai au bout de mes rêves » et « Handigang » de Stéphanie Pillonca, « Jusqu’ici tout va bien » avec Nawell Madani sur Netflix, un court-métrage « SHE IS OH-OH », réalisé par Léa Reguillot qui a remporté le prix du jury international au festival de Floride en 2023.

Parallèlement au cinéma, Mayane fait du théâtre en improvisation, une activité qui l’aide à gagner en confiance en elle.

Active sur les réseaux sociaux, Mayane cumule plus de 200 000 Abonnés sur TIK TOK. Dans ses vidéos, elle aborde des sujets comme la différence, apportant une réflexion personnelle et engagée : « L’inclusion c’est maintenant »

Elle est également membre de l’association « 21 rêves » ayant pour but de promouvoir des actions contribuant au bien-être des personnes porteuses de trisomie 21 avec comme mot d’ordre « La différence n’a pas fini de vous surprendre ».