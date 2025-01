"Le Grand Concours" fête les 50 ans de TF1 mardi 28 janvier 2025 avec Arthur, les participants

Pour fêter les 50 ans de TF1, préparez-vous pour une nouvelle édition du "Grand Concours" pleine de surprises mardi 28 janvier 2025 à 21:10 avec Arthur et ses invités.

À l'occasion de cet anniversaire historique, Arthur vous propose une émission exceptionnelle, en mettant à l'honneur 26 personnalités emblématiques de TF1. Des femmes et des hommes qui ont marqué et continuent d'enchanter les téléspectateurs de la première chaîne.

Retrouvez : Nikos Aliagas, Camille Combal, Denis Brogniart, Jean-Luc Reichmann, Grégoire Margotton, Christophe Beaugrand, Hélène Mannarino, Anaïs Grangerac, Inès Vandamme, Karima Charni, Laurent Mariotte, Chris Marques, Sylvie Tellier, Karine Ferri, Valérie Damidot, Jean-Pierre Gagick, Alexandre Devoise, Isabelle Ithurburu, Marie-Ange Nardi, Bruce Toussaint, Nicolas Canteloup, Thomas Mekhiche, Elsa Fayer, Tatiana Silva, Jean-Baptiste Boursier, Philippe Risoli pour une soirée inoubliable entre fous rires, compétition amicale et moments de nostalgie !

2 manches épiques et 1 finale électrisante attendent les téléspectateurs. Dans cette émission où la culture générale et la bonne humeur règnent en maîtres, les personnalités présentes devront allier vivacité d’esprit et concentration pour remporter cette émission historique !

Alors, face aux nombreuses questions et à l’impitoyable chrono, qui saura cette fois-ci faire la différence et rester imperturbable face à des voisins parfois dissipés pour devenir le grand vainqueur ?