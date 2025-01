"Danse avec les stars" : Claude Dartois rejoint le casting de la saison 14 bientôt diffusée sur TF1

À quelques semaines du retour de "Danse avec les stars" sur TF1, la production dévoile petit à petit le casting de cette 14ème saison et annonce la participation de Claude Dartois, l'aventurier de "Koh-Lanta".

Dans la prochaine saison, un casting d'exception va se lancer dans une incroyable compétition sur le parquet de danse le plus célèbre de France.

Après Charlotte de Turckheim, Lenie, Adil Rami, Florent Manaudou, Eve Gilles et Mayane, c'est Claude Dartois qui rejoint le casting de "Danse avec les stars".

Claude Dartois est une légende de "Koh-Lanta". Il est l’unique candidat à avoir été 4 fois finalistes en 4 participations. Claude détient le record absolu d’épreuves individuelles remportées dans l’histoire du jeu avec 22 succès. Il a également réussi à atteindre 4 fois les poteaux, la dernière épreuve mythique de "Koh-Lanta".

Claude est un aventurier complet, passionné par le sport et le dépassement de soi, il ne cesse de relever des défis physiques toujours plus impressionnants les uns que les autres : Marathon des sables, ascensions du Mont Blanc et du Kilimandjaro, ultras trails…

Très actif sur les réseaux sociaux, il est suivi par plus d’1 000 000 d’abonnés.

Claude a publié en 2023 son premier livre « Zéro limite à tes rêves ».