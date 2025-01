"Danse avec les stars" : Julie Zenatti rejoint le casting de la saison 14 bientôt diffusée sur TF1

À quelques semaines du retour de "Danse avec les stars" sur TF1, la production dévoile petit à petit le casting de cette 14ème saison et annonce la participation de la chanteuse Julie Zenatti.

Dans la prochaine saison, un casting d'exception va se lancer dans une incroyable compétition sur le parquet de danse le plus célèbre de France.

Après Charlotte de Turckheim, Lenie, Adil Rami, Florent Manaudou, Eve Gilles, Mayane et Claude Dartois, c'est Julie Zenatti qui rejoint le casting de "Danse avec les stars".

Depuis son enfance, Julie Zenatti est passionnée par la chanson. Repérée dès l’âge de 16 ans pour intégrer la comédie musicale Notre-Dame de Paris, elle se voit confier le rôle de Fleur-de-Lys. Face au succès colossal du spectacle, Julie Zenatti se lance par la suite en solo, et sort l'album Fragile en collaboration notamment avec Zazie et Calogero, dans lequel on découvre le single « Si je m'en sors », qui aujourd’hui fait partie des plus grands titres de la chanson française.

Forte de ses 24 ans de carrière, de 8 albums (dont 6 disques d’or) et de tournées lui ayant permis de sillonner toute la France depuis ses débuts, l’artiste (autrice, compositrice et interprète), Julie Zenatti reviendra en avril 2025 avec un nouvel album « Le chemin ». Une nouvelle porte sur son histoire, à la fois personnelle et universelle qui sera accompagnée d’une tournée dans la France entière.