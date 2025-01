"Danse avec les stars" : Jungeli rejoint le casting de la saison 14 bientôt diffusée sur TF1

À quelques semaines du retour de "Danse avec les stars" sur TF1, la production dévoile petit à petit le casting de cette 14ème saison et annonce la participation de Jungeli.

Dans la prochaine saison, un casting d'exception va se lancer dans une incroyable compétition sur le parquet de danse le plus célèbre de France.

Après Charlotte de Turckheim, Lenie, Adil Rami, Florent Manaudou, Eve Gilles, Mayane, Claude Dartois, Julie Zenatti et Franck Leboeuf, c'est Jungeli qui rejoint le casting de "Danse avec les stars".

Du haut de ses 16 ans, Jungeli est déjà un artiste complet. Auteur, chanteur mais aussi compositeur, ce jeune passionné de musique afro pop est révélé en 2023 avec le single « Petit Génie » issu de sa collaboration avec les artistes Imen Es, Lossa, Alonzo et Abou Debeing.

Le titre devient immédiatement viral et connaît un succès colossal, se classant numéro 1 pendant 16 semaines du TOP SINGLES. Avec plus de 300 millions de streams, Jungeli a été l’un des artistes les plus écoutés de France en 2024. Il a d’ailleurs remporté le prix du « social hit » lors des derniers NRJ Music Awards.

Porté par ce succès, Jungeli vient de sortir son premier projet « En Attendant pour le Peuple » et est régulièrement sollicité par de nombreux artistes tels que Zaho, Dadju ou encore Imagine Dragons.