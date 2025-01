"The Island, l'île du bagne" : 2ème épisode mardi 14 janvier 2025 sur M6

Mardi 14 janvier 2025 à 21:10, M6 diffusera le second épisode de "The Island, l'île du bagne" avec les 8 personnalités restantes qui continuent de vivre une aventure hors norme aussi physique que psychologique.

Au large de la Malaisie, sur l’île de Ko Tarutao, 10 personnalités, 3 cadreurs et 1 médecin vont devoir survivre. Tous vont lutter, ensemble, pour atteindre leur unique objectif : se rendre au point d’exfiltration en 10 jours. Ils vont connaître la faim, la soif, les intempéries, des victoires, des accidents et des découragements, des amitiés et des tensions intenses, à travers une jungle sauvage aussi belle que dangereuse.

Cette saison, la difficulté monte d’un cran avec le défi itinérant. Pour la première fois, ils devront suivre un périple à travers la jungle, en plusieurs étapes pour atteindre la plage d’exfiltration. Entraînés par l’explorateur de l’extrême Loury Lag, ils vont vivre une expérience de survie brute, se confronter aux autres et à eux-mêmes et en ressortir changés à jamais.

Dans ce 2ème épisode...

Ils ne sont désormais plus de 8 personnalités sur l'île de Ko Tarutao après le départ de la journaliste sportive Carine Galli, suite à une triple fracture de la cheville, et du comédien Patrick Puybedat, piqué par une raie dissimulée dans le sable dont le dard lui a transpercé le pied.

En ce 2ème jour sur l'île, le manque d'eau et de ressources pousse les naufragés à se diviser en deux groupes.

D'un côté le footballeur Sidney Govou, l'athlète Pierre-Ambroise Bosse accompagnés par leur cadreur doivent absolument se ressaisir pour trouver l'eau...

De l'autre, sur le camp, le reste de l'équipe doit impérativement réussir à faire du feu. Sous la supervision de Julien Cohen, l'acteur et mannequin Terence Telle va confectionner des copeaux de bois nécessaires pour allumer la flamme.

Alors que toute la troupe est censée changer de secteur et s'enfoncer dans la jungle, le manque d'eau risque de rendre impossible de suivre l'itinéraire indiqué par Loury Lag pour rejoindre le point d'exfiltration... Pour le groupe, il est primordial que la recherche de l'eau par Sidney Govou, et Pierre-Ambroise Bosse soit un succès. Pour les naufragés qui attendent l’eau sur le camp, le temps parait long et épuisant.

Au petit matin du 3ème jour, une journée décisive commencent pour les naufragés.Selon l'itinéraire indiqué par Loury Lag sur la carte, ils doivent quitter la plage afin de rejoindre le 2ème secteur de l'expédition : la jungle pour y établir un nouveau campement...