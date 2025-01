"Patron Incognito" : immersion inédite chez Ewigo diffusée sur M6 lundi 3 février 2025

L'émission "Patron Incognito" sera de retour sur M6 lundi 3 février 2025 à 21:10, pour une immersion inédite de Benoît Cortot, directeur général délégué d’Ewigo.

La société Ewigo révolutionne le marché de l’occasion automobile depuis 10 ans. Elle propose un service inédit, inspiré du fonctionnement des agences immobilières : faire l’intermédiaire entre acheteurs et vendeurs en sécurisant la transaction et en garantissant l’état du véhicule.

Benoît Cortot, directeur général délégué au développement de la marque depuis seulement 1 an, se lance dans l’expérience "Patron Incognito" avec un double objectif : identifier ce qui fonctionne au sein du réseau et aider les agences en difficulté à s'améliorer.

Pour cela, il deviendra Michael, le temps de quatre immersions incognito à travers la France, endossant le rôle d'un futur franchisé qui souhaite ouvrir sa propre antenne Ewigo et qui aura tout un tas de questions à poser à ses formateurs.

Les 3 immersions

À Lisieux en Normandie, Benoit Cortot se rend dans un point de vente en difficulté avec une seule question en tête : qu’est ce qui empêche cette antenne de décoller ? Il y fera la connaissance de Laurent, un commercial d’expérience, attachant, qui connait absolument tout le monde à Lisieux, mais qui maitrise beaucoup moins les techniques de vente de l’enseigne. Une première immersion riche en rebondissements pour notre patron, qui a bien failli se faire démasquer dès le début par un concessionnaire qui le suit sur les réseaux sociaux !

Benoît Cortot vivra ensuite une double immersion dans l’agence phare du réseau à Strasbourg, qui a seulement deux ans et qui cartonne ! Quelles sont donc les recettes de ce succès fulgurant ? Que peut-il décliner partout dans le réseau ? Quels sont les talents et les bonnes pratiques qui font toute la différence ? Il suivra Marielle, une alternante de 20 ans, impressionnante et très investie dans son travail, qui ne manquera pas de mettre notre patron à l’épreuve ! Puis, il continuera l’expérience avec Célia, 28 ans, qu’il accompagnera lors des rendez-vous mandats, où il devra faire face à sa méthode directe et sans compromis…

Pour sa dernière immersion, sous le regard de Florent Barboteau président fondateur venu faire diversion, Benoît Cortot se rendra dans une agence aux résultats très limités. Aux côtés de Guillaume, un jeune CDD de 21 ans, très attachant, mais manquant cruellement de formation. Il identifiera les failles dans le fonctionnement de l’équipe.