"Taratata 100 % live" vendredi 24 janvier 2025 sur France 2, les invités de Nagui (vidéo)

Vendredi 24 janvier 2025 à 22.45 sur France 2, Nagui vous proposera de découvrir un nouveau numéro de "Taratata 100%" live. Voici les artistes qui seront présents à ses côtés.

Pour bien démarrer l’année musicalement, Nagui réunit, comme à son habitude, des légendes et des révélations de la scène musicale française et internationale. Chaque artiste va offrir des interprétations uniques, ponctuées de duos inédits. C'est un véritable cocktail musical qui va séduire tous les publics : pop, blues, rock, électro et poésie...

Clara Luciani, revenue sur le devant de la scène, va interpréter son nouveau titre poignant, « Tout pour moi », dédié à son fils qui vient de fêter son premier anniversaire. Extrait de son nouvel album Mon Sang, cette prestation promet une émotion rare.

Et en exclusivité sur le plateau de Taratata, Clara Luciani et Lucky Love vont unir leurs voix pour une version bouleversante de « Summertime Sadness », l’iconique morceau de Lana Del Rey pour laquelle ils partagent une grande admiration.

Dans une ambiance plus joyeuse et décalée, Lucky Love, la nouvelle étoile de la pop, va présenter « Happier On My Own », extrait de son premier album I Don’t Care If It Burns. Véritable hymne à la renaissance après une rupture difficile, ce titre célèbre la force de l’amour de soi.

Après plus de dix ans d’absence, le pionnier du blufunk, Keziah Jones, fait son grand retour. Avant d’entamer une tournée mondiale, il vient offrir sur le plateau de Taratata, une version électro-acoustique de son incontournable tube « Rhythm Is Love », extrait de son nouvel album live Alive & Kicking.

Le dandy québécois Pierre Lapointe, connu pour son mélange de poésie et de mélancolie, va faire ses débuts dans l’émission avec « Toutes tes idoles ». Chanson écrite pendant la pandémie et extraite de son album Dix chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé, cette performance, entre sourires et larmes, promet d’être mémorable.

L’artiste suisse Stéphane va apporter une touche pop-rock avec « Ma Chérie », un morceau qui explore les complications d’un triangle amoureux. Ce titre, premier extrait de l’album La prison des amoureuses malheureuses, reflète son identité artistique et la singularité de sa voix.

Après neuf ans consacrés à d’autres artistes, Yodelice revient avec un souffle nouveau. Il va chanter « Muse in Motion », extrait de son cinquième album What's the Cure ? qui mêle boîtes à rythmes, sons électro et guitares des années 60-70.

En duo avec le saxophoniste et pilier de la scène jazz française Thomas de Pourquery, ils vont revisiter « I Wanna Be Your Dog » de The Stooges et la légende du rock Iggy Pop, dans une performance inattendue.

Enfin, Nagui va accueillir, pour la première fois, Cobi, un prodige de la guitare blues capable de donner l’impression de jouer sur plusieurs guitares à la fois avec une seule. Il va livrer une prestation saisissante avec « Can’t Have It All », un morceau à la fois technique et chargé d’émotion qui aborde le combat contre la dépendance.

Tout au long de l’émission, Nagui va recueillir les confidences des artistes dans des interviews intimes, tandis que leurs performances acoustiques vont permettre au public de (re)découvrir des chansons dans une atmosphère différente mais toujours authentique.

Une soirée unique et inédite à ne pas manquer.